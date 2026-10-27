Sbanda con l'auto e si schianta contro una villa: un morto nell'avellinese Cervinara sotto choc per la morte di Pasquale DI Guida

Perde il controllo dell'auto si schianta contro un cancello e muore: tragedia nell'avellinese. Ancora sangue sulle strade e ieri a perdere la vita è stato Pasquale Di Guida, pensionato di 74 anni, residente nella frazione Castello di Cervinara. L'incidente si è verificato ieri mattina, poco dopo le 10.30, lungo la Statale Appia, in contrada Acquavitale, nel territorio di Forchia.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione l'uomo era alla guida della sua Fiat Panda e stava viaggiando in direzione Benevento, proveniente dalla zona di Caserta quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo della vettura e sbandato. L'auto ha invaso la corsia opposta e ha terminato la sua corsa contro la recinzione di una casa, abbattendo il cancello. Inutili i soccorsi : per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto le forze dell'ordine

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Airola, i vigili del fuoco e i carabinieri . Constatato il decesso dell'uomo sono stati effettuati i rilievi di rito. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore improvviso che potrebbe aver fatto perdere all'uomo il controllo della vettura.

Comunità sotto choc

Pasquale Di Guida stava tornando a casa dopo essere andato a caccia. La notizia della sua morte ha suscitato profondo dolore a Cervinara, dove il 74enne era molto conosciuto. Idraulico in pensione Pasquale Di Guida era amato e stimato da tutti in paese. Ad esprimere il cordoglio dell'intera comunita` e` il sindaco Filuccio Tangredi: «Il paese ha appreso con enorme dolore l'improvviso decesso di Pasquale Di Guida. Era una persona sempre disponibile e da tutti stimata».