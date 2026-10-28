Lega Avellino: si dimette la segretaria provinciale Maria Sabina Galasso "Una scelta sofferta che giunge dopo una serie di umiliazioni che ho ricevuto in questi mesi"

È convocata per questa sera alle ore 18.00 nella sede provinciale della Lega di Avellino una conferenza stampa della segretaria provinciale Maria Sabina Galasso.

Nel corso dell'incontro Galasso illustrerà nel dettaglio le ragioni della sua decisione di lasciare la Lega e le sue scelte future.

"Ai miei amici, ai miei sostenitori, ai militanti che in questi mesi ho imparato a conoscere comunico ufficialmente che nelle prossime ore lascerò la Lega. Una scelta sofferta che giunge dopo una

serie di umiliazioni che ho ricevuto in questi mesi".

A questi comportamenti, sottolinea, si contrappongono le soddisfazioni e il calore ricevuti da un elettorato che, ne è certa, sosterrà la sua scelta.

Tre le considerazioni alla base dell'addio: la dignità delle donne che non va mai offesa, la volontà da irpina di non far imporre scelte sulla propria terra e sulla propria gente, e la necessità di trasparenza nelle azioni burocratiche e di serietà in politica. "Finisce la mia esperienza nella Lega, ma non quella politica".