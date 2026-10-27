Nesta: "Sarebbe stata una beffa. Il gol annullato? Galipò..." "Ha detto che Favilli, in fuorigioco, ha disturbato il difensore che ha chiuso su Di Maggio, ma..."

"Arriva un punto dopo un match su un campo difficile, abbiamo fatto noi la gara pur non avendo creato occasioni chiare, dobbiamo alzare l'agonismo nei primi tempi perché poi emerge la nostra qualità": così Alessandro Nesta si è espresso al termine di Virtus Entella - Avellino 1-1, chiusa con il cross diventato tiro all'incrocio da parte di Adamo al 94'. "Ho scelto di coinvolgere tutti e ho pensato anche al Pisa. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Servivano calciatori freschi. Ora affronteremo il Pisa, squadra forte, arriveremo con questo pareggio anche perché perdere sarebbe stato davvero una beffa".

"Devono comprendere le dinamiche del calcio"

Il gol annullato a Di Maggio? Galipò ha detto che Favilli, in fuorigioco, ha disturbato il difensore in chiusura su Di Maggio, ma non è così. - ha aggiunto Nesta - Gli arbitri devono comprendere le dinamiche del calcio. Il gol subito? Potevamo e dovevamo fare fallo. Abbiamo sottovalutato la possibilità dell'avversario in transizione".