Ariano, Santa Maria a Tuoro: "Noi dimenticati da tutti" A protestare sono gli abitanti per le pessime condizioni in cui versa la strada

Esposti, raccolta firme, appelli e denunce. Un calvario infinito. Non c'è pace per gli abitanti di Santa Maria a Tuoro ad Ariano Irpino.

A contattarci come già accaduto più volte nel corso degli anni sono i residenti, stanchi di una situazione diventata ormai insostenibile.

La strada versa in condizioni davvero disastrate e non vi è traccia di interventi, neppure tampone. Non bastava la frana di qualche dovuta ad una rottura idrica.

Si tratta di una strada di collegamento, con le località Tressanti, Montecalvo Irpino e Apice in provincia di Benevento.

"Ci avviciniamo ai mesi critici dell'inverno ed è questa la preoccupazione maggiore. Sono anni che qui non si effettuano lavori di manutenzione, regolari pulizie delle scarpate, non si rattoppano buche. La contrada comprende numerosi abitanti e andrebbe asfaltata al più presto per motivi di sicurezza".

Nen 2002 a causa di una frana nei pressi della chiesetta, ci fu una grossa presa di posizione da parte degli abitanti, con proteste e raccolta firme, fino ad allertare la prefettura di Avellino. Ma ad oggi tutto tace e la sutuazione continua a peggiorare di giorno in giorno.