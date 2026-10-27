Entella-Avellino: tabellino, formazioni e risultato

La gara Virtus Entella - Avellino
0' - Diverse novità da parte di Nesta con il ritorno di Izzo in difesa, ma soprattutto con Faticanti, Sounas e Di Maggio dal primo minuto nei tre spot del centrocampo nel 3-5-2 (panchina per Besaggio, Palmiero e Palumbo) e in attacco c'è la coppia Biasci-Favilli (panchina per Russo e Cheddira).
Le formazioni ufficiali
Serie B
Nona Giornata
Virtus Entella - Avellino
V. Entella (3-5-2): Del Frate; Previtali, Tiritiello, Alborghetti; Vignali, Franzoni, Squizzato, Annoni, Di Mario; Tirelli, Cuppone. All. Chiappella. A disp. Tassara, Torrielli, Marconi, Motolese, Parodi, Felippe, Kritta, Mezzoni, Benedetti, Turicchia, Corona, Guiu
Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Faticanti, Sounas, Moruzzi; Biasci, Favilli. All. Nesta
Arbitro: Galipò
Assistenti: Rinaldi e Pistarelli
Quarto ufficiale: Pacella
VAR e AVAR: Volpi e Di Vuolo