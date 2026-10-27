Avellino, celebrazione defunti: c'è il servizio navetta dall'Autostazione Iacovacci: così evitiamo il caos

Ponte di ognissanti e celebrazione defunti, ad Avellino servizio navette dall'Autostazione per evitare il caos. Lo annuncia l'assessore Ettore Iacovacci.: "Ci sono appuntamenti che tornano ogni anno. E noi cerchiamo di farci trovare pronti, senza aspettare che diventino un problema da risolvere all’ultimo minuto".

Ecco le corse e gli orari

"Questa Amministrazione è in sella da pochi mesi, ma sulle cose da fare abbiamo sempre avuto le idee chiare: programmare, organizzare e dare risposte concrete per prevenire il problema senza mai rincorrerlo.

Dal 31 ottobre al 2 novembre

In vista della commemorazione dei defunti, dal 31 ottobre al 2 novembre sarà attiva una navetta urbana per raggiungere il Cimitero di Avellino, con corse in partenza dall’Autostazione di via Fariello alle ore 8:30, 10:30, 14:30 e 16:30 e dal Cimitero alle ore 9:30, 11:30, 15:30 e 17:30.

Un servizio pensato per agevolare gli spostamenti in giornate particolarmente sentite, offrendo un’alternativa all’auto privata e rendendo più semplice raggiungere il Cimitero." Spiega Iacovacci

La corsa per evitare traffico e multe

Proprio il collegamento con un luogo caro a tutti gli avellinesi è stato uno dei primi temi affrontati da quando mi occupo di mobilità, con il ripristino di una corsa che era stata sospesa per anni. Per noi amministrare significa avere le idee chiare, prevedere i bisogni e lavorare per dare risposte, con serietà e concretezza."