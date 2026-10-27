Montefredane, truffe agli anziani: il comune diffonde consigli utili Il primo cittadino invita a non riferire codici otp, dati bancari e password

di Paola Iandolo

Il Comune di Montefredane ha diffuso un avviso alla cittadinanza dopo la segnalazione di una telefonata sospetta: un uomo, presentandosi come responsabile dell’Ufficio Anagrafe, avrebbe chiesto informazioni e dati personali. L’amministrazione intende così prevenire possibili truffe. L’ente invita a non fornire dati personali, documenti, codici o altre informazioni riservate a interlocutori telefonici di cui non sia stata verificata l’identità. Non vanno comunicati nemmeno codici OTP, password o dati bancari.

I consigli utili

Chi riceve una chiamata sospetta deve interrompere la conversazione e contattare direttamente gli uffici comunali, utilizzando i recapiti ufficiali. Eventuali tentativi di truffa vanno segnalati alle Forze dell’Ordine. Il Comune precisa di non dare mai per telefono password, codici di accesso o dati bancari. Ai cittadini è chiesto di condividere l’avviso, in particolare con gli anziani e le persone più vulnerabili. A firmarlo il sindaco Ciro Aquino.



