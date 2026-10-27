Montefredane, truffe agli anziani: il comune diffonde consigli utili

Il primo cittadino invita a non riferire codici otp, dati bancari e password

montefredane truffe agli anziani il comune diffonde consigli utili
Montefredane.  

di Paola Iandolo 

Il Comune di Montefredane ha diffuso un avviso alla cittadinanza dopo la segnalazione di una telefonata sospetta: un uomo, presentandosi come responsabile dell’Ufficio Anagrafe, avrebbe chiesto informazioni e dati personali. L’amministrazione intende così prevenire possibili truffe. L’ente invita a non fornire dati personali, documenti, codici o altre informazioni riservate a interlocutori telefonici di cui non sia stata verificata l’identità. Non vanno comunicati nemmeno codici OTP, password o dati bancari.

I consigli utili 

Chi riceve una chiamata sospetta deve interrompere la conversazione e contattare direttamente gli uffici comunali, utilizzando i recapiti ufficiali. Eventuali tentativi di truffa vanno segnalati alle Forze dell’Ordine. Il Comune precisa di non dare mai per telefono password, codici di accesso o dati bancari. Ai cittadini è chiesto di condividere l’avviso, in particolare con gli anziani e le persone più vulnerabili. A firmarlo il sindaco Ciro Aquino.


 

Ultime Notizie