Luisa Cavaliere e Rosetta D'Amelio: storia di un'amicizia

Sabato 31 ottobre 2026 alle ore 17:30, presso il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino, si terrà la presentazione del libro di Pasquale Gallicchio "Tu sei per me lo specchio e il porto” Luisa Cavaliere Rosetta D'Amelio: storia di un'amicizia, edito da Liguori Editore.
L'evento, che gode del patrocinio morale del Comune di Ariano Irpino, vuole ripercorrere attraverso il racconto di un'amicizia una pagina importante di storia umana, politica e civile.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante, introdurrà i lavori Maria Carmela Guardabascio vicepresidente del consiglio comunale di Ariano Irpino.
Interverranno: Carla Ciccone - ginecologa ed esperta in medicina di genere, Maria Tortoriello direttrice Coldiretti Avellino, Antonella Esperto, componente commissione pari opportunità Regione Campania, Alfonsina Porciello direttrice consorzio A3 e protagonista del libro, Italia D'Acierno segretaria generale Cgil Avellino, Pasquale Gallicchio autore del libro, concluderà i lavori: Rosetta D'Amelio.
Modera il giornalista Antonio Sasso. Ad arricchire l’evento, l'intermezzo musicale al pianoforte a cura della
maestra Michela Di Prenda.