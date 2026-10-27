Luisa Cavaliere e Rosetta D'Amelio: storia di un'amicizia Presentazione ad Ariano del libro "Tu sei per me lo specchio e il porto"

a cura di

Gianni Vigoroso

martedì 27 ottobre 2026 alle 15:10



Presentazione del libro "Tu sei per me lo specchio e il porto" Luisa Cavaliere Rosetta D'Amelio: storia di un'amicizia di Pasquale Gallicchio - Liguori Editore...