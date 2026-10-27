Università ad Avellino, il sindaco: nell'ex Macello corsi e migliaia di studenti Manca poco alla firma della convenzione tra il Comune di Avellino e l'Università di Salerno

Manca poco alla firma della convenzione tra il Comune di Avellino e l'Università di Salerno, finalizzata a trasferire e ampliare le attività universitarie in città. Ad annunciarlo il sindaco Nello Pizza, a margine della firma del protocollo d'intesa con il Conservatorio Cimarosa, che si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città. “Siamo ormai sul punto di chiudere finalmente l'accordo per consegnare all'Università di Salerno la struttura dell'ex Macello e a Borgo Ferrovia".

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Il primo cittadino fa sapere che l'Amministrazione sta lavorando anche per la realizzazioni di altri progetti riguardanti la formazione: "Ci saranno interessanti novità, che però comunicheremo più in là perché adesso sono ancora in una fase embrionale”.

Avellino, dunque, punta a trasformarsi in una città universitaria. "Abbiamo ricevuto attenzioni non solo dall'Università di Fisciano - ha dichiarato Pizza - ma anche dalla Federico II e da molte altre realtà che evidentemente hanno capito che in questa città c'è la possibilità di costruire un rapporto e consentire all'Università di sviluppare i propri progetti sul nostro territorio”.

“Sarà un progetto molto più ampio che verrà illustrato insieme al rettore, ma crediamo che porterà la presenza di qualche migliaio di studenti nell'arco degli anni” ha concluso la fascia tricolore.