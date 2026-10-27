Tiro con l'arco: quattro podi per gli arcieri del tricolle a Benevento Ecco i piazzamenti nella classifica finale

Due ori e due argenti per gli Arcieri del Tricolle alla gara interregionale indoor del 25 ottobre 2026 tenutasi a Benevento e valevole per la qualifica sia al prossimo campionato italiano che quello regionale 2027.

Questi i piazzamenti nella classifica finale:

Sharon Lucia Piligra De Delfinetti, arco nudo, senior femminile, oro.

Alessia Manganiello, arco nudo, junior femminile, oro.

Matilde Puorro, arco olimpico, ragazzi femminile, argento.

Angelino Grieco, Antonio Zotti e Domenico Paonessa, componenti della squadra arco nudo, master maschile, argento.