Pedopornografia: il 62enne di Ariano chiede il rito abbreviato

La Procura aveva proposto e ottenuto la fissazione del giudizio immediato per il 12 gennaio 2027 dinanzi al Tribunale di Benevento, una scelta alla quale l'avvocato Alessio Lazazzera replicherà con una richiesta di rito abbreviato – prevede, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena – per il 62enne di Ariano Irpino, arrestato lo scorso 30 luglio, come raccontato da Ottopagine, dalla polizia postale nella sua abitazione di Piano di Zona nell'ambito di una delicata inchiesta sulla pedopornografia.
Una indagine condotta dal centro operativo per la sicurezza cibernetica della Campania, con il coordinamento del centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, con la Procura di Napoli, comptente per questi reati, che aveva firmato un decreto di perquisizione a carico dell'uomo.
Una 'visita' nel corso della quale erano stati rinvenuti circa 5.000 file con immagini e foto di scene con minori impegnati in atti sessuali. Materiale costato l'arresto al 62enne.