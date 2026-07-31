Migliaia di file pedopornografici, arrestato un 50enne: resta in carcere Inchiesta della Procura di Napoli, in cella un uomo di Ariano Irpino

E' rimasto in carcere, dove era entrato un paio di giorni fa. Ce l'ha lasciato il gip del Tribunale di Benevento, Salvatore Perrotta, chiamato a convalidare l'arresto di un 50enne di Ariano Irpino operato dalla polizia postale. Per lui l'ipotesi di reato di detenzione di materiale pedopornografico, contestata in una indagine della Procura di Napoli, competente per questo tipo di reati. Gli agenti hanno fatto visita all'uomo, sequestrandogli numerosi telefonini, alcuni dei quali in disuso o rotti. All'interno dei cellulari sono stati rinvenuti – secondo una prima ricostruzione – migliaia di file, forse 5mila, con immagini e foto di scene con minori impegnati in atti sessuali. Una situazione che ha fatto scattare l'arresto in flagranza del 50enne, che questa mattina, difeso dall'avvocato Alessio Lazazzera, è comparso dinanzi al giudice, sostenendo di essere stato indirizzato verso determinati siti attraverso la consultazione di quelli pornogafici per adulti, ed escludendo di aver scambiato o messo in rete il materiale scaricato.