Air Campania: dalla Regione 3 milioni per le paline intelligenti L’azienda soggetto attuatore del progetto di mobilità digitale

Air Campania sarà il soggetto attuatore del progetto per il potenziamento delle paline intelligenti, del valore di 3.062.000 euro, a valere sul Programma Regionale Campania Fesr 2021-2027.

L’intervento, denominato “Potenziamento della rete delle paline intelligenti in chiave green”, prevede l’installazione di sistemi autonomi di alimentazione fotovoltaica per le paline già installate ad Avellino e Caserta. L’obiettivo è garantirne l’autonomia energetica e migliorarne l’efficienza.

La soluzione, già sperimentata nei mesi scorsi, consentirà di alimentare le paline informative con energia solare, senza ricorrere ai tradizionali collegamenti alla rete elettrica e ai relativi interventi di scavo sulle strade.

Il progetto rientra nel programma di investimenti della Regione Campania per la mobilità digitale e punta a rendere più sostenibile ed efficiente la rete di informazione al servizio degli utenti del trasporto pubblico locale.

AIR Campania darà attuazione al progetto. Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione del bando di gara.

"Continuiamo nel percorso di digitalizzazione di Air Campania, nell’ambito della strategia di innovazione della Regione Campania e dell’assessore ai Trasporti Mario Casillo. Lo stiamo facendo con interventi concreti, per offrire un servizio sempre più moderno e vicino alle esigenze dei cittadini", ha dichiarato l’amministratore Unico, Anthony Acconcia.