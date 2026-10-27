Avellino Basket: Francis in gruppo verso la sfida con Pesaro Domenica (ore 18) la sfida contro la CMT Orange Tools Pesaro al PalaDelMauro

Blake Francis ha superato il fastidio muscolare alla coscia accusato nei primi minuti della sfida giocata dall'Halley Campania Avellino Basket a Brindisi ed è rientrato subito in gruppo. Esito negativo dagli esami strumentali e l'esterno statunitense guarda con tranquillità alla prossima gara dei biancoverdi. Domenica (ore 18) l'Avellino Basket ospiterà la CMT Orange Tools Pesaro per la settima giornata del campionato di Serie A2. Sarà sfida tra le due squadre al secondo posto con cinque vittorie e una sconfitta. In testa c'è la Libertas Livorno a punteggio pieno.

Il comunicato

"L'Halley Campania Avellino Basket informa che, nella giornata di ieri, il cestista statunitense Blake Francis si è sottoposto ad accertamenti clinici che hanno dato esito negativo. Il giocatore riprenderà oggi stesso la preparazione con i compagni di squadra, mettendosi a disposizione di coach Gennaro Di Carlo".