Ariano: condotta ieri riparata e oggi di nuovo punto e a capo L'appello degli abitanti di rione Martiri

Ieri riparata e oggi di nuovo punto e a capo. Ennesima rottura della condotta idrica nel rione Martiri ad Ariano Irpino. "Sorgente" di nuovo attiva tra il muro e il marciapiede. Per intenderci siamo lungo una salita, che guarda ad un istituto di credito, poco prima del Perazzo.

Dopo l'ultimo scavo la situazione è di nuovo precipitata. "Ci manca solo che crolla il muro ora. E' davvero assurdo - ci dice un residente - la situazione è tornata al punto di partenza, come negli anni scorsi. L'acqua fuoriesce ora dal muro e si riversa dal marciapiede lungo la strada statale 90 delle puglie".

Da stamane nelle abitazioni ci fa notare qualche residente la pressione è molto bassa. Dell'accaduto è stato nuovamente informato l'alto calore per i ralativi interventi di riparazione da effettuare.

"Ci auguriamo che la situazione possa essere al più presto risolta, ma in maniera definitiva. Davvero non ce la facciamo più".