Entella-Avellino 1-1: tabellino e voti dei lupi, Adamo spezza l'incantesimo Altro match stregato per alcuni aspetti, ma i lupi confermano difficoltà nello sviluppo gara

Il cross che si trasforma in un tiro, palla verso il secondo palo che beffa Del Frate: così Adamo ha regalato il pari all'Avellino contro la Virtus Entella all'interno di una gara che ha confermato la fase poco brillante dei biancoverdi, colpiti al 27' in ripartenza dal diagonale di Tirelli, da carica a testa bassa lungo la ripresa alla ricerca del pari con poche soluzioni limpide.

L'episodio del gol annullato a Di Maggio

Spiccano i rimpianti irpini al minuto 76 quando, seppur in forzatura, l'Avellino aveva centrato il pari con Di Maggio. Il VAR, composto da Volpi e Di Vuolo, ha richiamato l'arbitro Galipò all'on field review per la valutazione su una posizione di fuorigioco. A Lissone, con la conferma del direttore di gara in campo, è stata reputata irregolare la posizione di Favilli, che avrebbe condizionato la giocata difensiva dell'Entella nella copertura sull'autore del gol. Restano i dubbi per la decisione presa tra VAR e sintetico del "Sannazzari", ma nei secondi finali Adamo ha spezzato l'incantesimo di due gare con occasioni in forzatura per i lupi.

Turnover da gestione fisica, ma senza vantaggi tecnico-tattici

Ore minime di recupero con il turnover che non ha generato novità particolari (il centrocampo palesa difficoltà anche con altri interpreti) e che ha visto la nuova prova opaca di Biasci. Anche Favilli, al netto di una buona sponda nel primo tempo, si è visto all'interno dei 90 minuti a Chiavari. Domenica per l'Avellino sarà sfida contro il Pisa al "Partenio-Lombardi".

Il tabellino con le pagelle

Serie B

Nona Giornata

Virtus Entella - Avellino 1-1

Marcatori: 27' pt Tirelli (E), 49' st Adamo (A)

V. Entella (3-5-2): Del Frate; Previtali, Tiritiello, Alborghetti; Vignali, Franzoni, Squizzato (44' st Turicchia), Annoni (13' st Mezzoni), Di Mario (44' st Corona); Tirelli (27' st Benedetti), Cuppone (14' st Guiu). All. Chiappella. A disp. Tassara, Torrielli, Marconi, Motolese, Costa, Felippe, Kritta

Avellino (3-5-2): Martinelli 6; Izzo 6, Venturi 5,5, Enrici 5,5; Missori 5 (26' st Adamo 7), Di Maggio 6 (39' st Pandolfi 6), Faticanti 5 (13' st Palumbo 6), Sounas 5 (13' st Besaggio 5,5), Moruzzi 5,5; Biasci 5 (13' st Russo 5,5), Favilli 5. All. Nesta 5,5. A disp. Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Palmiero, Cheddira, Cancellotti, Simic

Arbitro: Galipò

Ammoniti: Enrici (A), Alborghetti (E), Franzoni (E), Venturi (A), Palumbo (A)

Assistenti: Rinaldi e Pistarelli

Quarto ufficiale: Pacella

VAR e AVAR: Volpi e Di Vuolo

Recupero: 1' pt, 5' st