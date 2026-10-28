Gli autisti fermano l'Air: sciopero di 8 ore e blocco dei bus

Otto ore di sciopero, dalle 8 alle 16 di di oggi mercoledì 28 ottobre 2026, e presidio al Centro Direzionale davanti la sede della Regione Campania. Questa la decisione dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal per quanto riguarda i lavoratori dell’Air Campania.
Le motivazioni dello sciopero
Lo hanno fatto sapere con un comunicato congiunto, nel quale spiegano come l’azienda abbia “confermato il ripristino del pagamento della quota mensile del Premio di Risultato a partire dalla busta paga di novembre, con il riconoscimento degli arretrati”, ma che “resta irrisolta la questione della quota a saldo del premio di risultato 2025, che le Organizzazioni Sindacali ritengono debba essere recuperata integralmente, insieme alla necessaria copertura economica del premio per il 2026”.
L'adesione
Si prevede un’ampia adesione allo sciopero con molti disagi considerando che l’Air Campania gestisce le principali linee extraurbane di Napoli in particolare verso Caserta ed Avellino, due delle tratte particolarmente affollate di studenti e pendolari.