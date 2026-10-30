Droga e alcol alla guida, iniziativa di Anacomi per i giovani Presso la scuola di commissariato dell'esercito il confronto con gli esperti

Informare i ragazzi sui rischi di droghe e alcol alla guida, per renderli consapevoli delle conseguenze delle proprie scelte. E’ stato l’obiettivo dell’incontro “Sostanze stupefacenti e sicurezza stradale” che si è svolto alla Scuola di Commissariato dell’Esercito, davanti ad una platea di studenti delle superiori. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Nazionale Commissariato Militare (ANACOMI) in collaborazione con la scuola. Il confronto moderato dall’Avvocato Antonio Della Porta ha riunito magistrati, medici, forze dell’ordine e docenti universitari. Ad aprire i lavori è stato il comandante della Scuola, il generale di brigata Sandro Corradi.

Il sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli Dott. Walter Brunetti, ha affrontato il profilo sanzionatorio. Il farmacologo Domenico Tartaglia e il tossicologo Giampaolo Palumbo, hanno illustrato gli effetti delle diverse sostanze.

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Campania, Dott. Giovanni Galano, garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Campania, ha insistito sulla necessità di dare ai ragazzi strumenti per valutare le proprie scelte. Il Vice Questore Ludovico Mitilini, comandante della Polizia Stradale di Caserta, si è concentrato sul legame tra prevenzione e sicurezza sulle strade.

Il Prof. Leone Melillo, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, ha parlato di TSO e salute mentale. Le conclusioni sono state affidate al Dott. Domenico Airoma, procuratore capo di Napoli Nord, che ha richiamato il rapporto tra sostanze stupefacenti, libertà e responsabilità.