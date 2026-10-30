Lutto Spera: rinviata la presentazione del libro di Giuseppe Tecce L'intero consiglio comunale e l'autore si stringono con cordoglio attorno al sindaco

"La Presidente del Consiglio Comunale Virginia Pascucci, di comune accordo con l'autore Giuseppe Tecce, ha deciso si rimandare a data da destinarsi la presentazione del libro "Sette e Quarantacinque" prevista per oggi, venerdì 30 ottobre, al Castello d'Aquino di Grottaminarda. Il grave lutto che ha colpito il sindaco, Marcantonio Spera, con la perdita del caro papà, ha indotto ad una scelta di sensibilità e rispetto, nella consapevolezza che, in un momento così doloroso, sia doveroso manifestare vicinanza e affetto al primo cittadino e alla sua famiglia": si legge nella nota diffusa.

Profondo cordoglio attorno al sindaco

"La Presidente, a nome dell'intero Consiglio Comunale, l'autore e quanti avrebbero preso parte all'iniziativa, si stringono con profondo cordoglio attorno al Sindaco, esprimendo a lui e ai suoi familiari le più sentite condoglianze.

La nuova data di presentazione del libro sarà comunicata appena possibile".