Domenica Avellino-Pisa, in città tiene banco la questione stadio Si avvicina il match casalingo dei lupi contro i toscani

Ritmi serrati, domenica alle 15 la sfida casalinga contro il Pisa per l’Avellino, chiamato a un passo diverso dopo tre prove altalenanti, chiuse in crescendo, ma da due punti in 270 minuti di campionato. C’è Cheddira pronto al ritorno dal primo minuto in attacco, fuori dal campo la nuova proposta dell’U.S. Avellino al Comune per lo stadio “Partenio-Lombardi”. Valutazione in corso da parte dell’amministrazione su quanto definito dalla proprietà D’Agostino per un partenariato, mentre prosegue il dialogo tra l’Ente di Piazza del Popolo e la Regione Campania per i fondi.

La pec del club all'attenzione anche della Regione

Con l'invio della pec da parte del club, l'amministrazione comunale ha avviato l'approfondimento sulle linee guida del progetto e ragiona sulla sostenibilità economica e sul percorso giuridico da poter seguire per unire tutti gli aspetti. La nuova proposta dell'U.S. Avellino sarà anche all'attenzione della Regione Campania all'interno delle interlocuzioni costanti tra il Comune e l'Ente di Palazzo Santa Lucia. Per i prossimi giorni è attesa una risposta da parte dell'amministrazione.