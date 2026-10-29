Avellino, "Partenio-Lombardi": ecco le linee guida del progetto del club Pec inviata al Comune di Avellino con la nuova prospettiva sull'impianto di contrada Zoccolari

Per il nuovo stadio "Partenio-Lombardi", dopo il documento di indirizzo alla progettazione approvato dalla giunta comunale, arriva la proposta con il progetto da parte dell'U.S. Avellino e del presidente del club biancoverde, Angelo Antonio D'Agostino.

La proposta dell'U.S. Avellino

Un impianto sportivo da 21007 posti con la demolizione e la ricostruzione settore per settore, lavori in quattro anni con un finanziamento pubblico per un'opera complessiva da 120 milioni di euro con l'esenzione delle tasse IMU, TARI e CUP, stadio di proprietà del Comune di Avellino con concessione per 60 anni all'U.S. Avellino, una gestione con società di scopo al 51 per cento del club e il 49 della proprietà e nella pec inviata dalla società sportiva all'Ente di Piazza del Popolo viene messo da parte il project financing, considerato ormai troppo oneroso dopo l'aumento dei costi di energia, materiali e manodopera (nei fatti stop definitivo al centro commerciale e al parcheggio): sono queste le indicazioni di massima nel progetto presentato nelle scorse ore. La palla passa al Comune di Avellino, che ha aperto il dialogo con la Regione Campania per reperire i fondi necessari nell'ottica del nuovo stadio, ma con l'assenza di preclusioni rispetto alla proposta dell'U.S. Avellino.