Gruppo Maluni, risultati record nell'ultimo anno per crescita e occupazione Il presidente Vigorito: "Forte il legame con la famiglia". La figlia Valentina: lui, un grande padre

Si è svolta presso l’Hotel De La Ville di Avellino l’assemblea dei dipendenti del gruppo Maluni, della famiglia Vigorito, che nel corso dell’ultimo anno ha raggiunto risultati straordinari sul fronte della crescita economica e dell’occupazione. Attualmente il gruppo che fa capo al presidente Oreste Vigorito, affiancato dalle figlie Rosanna e Valentina, occupa 447 dipendenti nei diversi campi di produzione che vanno – solo per citarne alcuni - dall’Ivpc all’Ats dall’editoria con Otto Channel e Ottopagine al centro sportivo Caravaggio di Napoli, a cui si aggiunge il settore dell’agricoltura biologica con la società La Violetta e il villaggio turistico Le Mandrelle in Calabria.

Nel corso dell’assemblea ci sono stati diversi interventi dei dirigenti delle diverse società, conclusi dall’avvocato Oreste Vigorito, che ha premiato per la loro fedeltà i dipendenti che hanno raggiunto il traguardo dai 15 ai 35 anni di lavoro con le aziende del gruppo.