Avellino Basket, "Solidarietà a Canestro": domenica la raccolta di occhiali Domenica la gara tra i biancoverdi e la CMT Orange Tools Pesaro al PalaDelMauro

Domenica (ore 18) l'Halley Campania Avellino Basket ospiterà la CMT Orange Tools Pesaro al PalaDelMauro e la società irpina ospiterà l'iniziativa di solidarietà promossa dal Leo Club Irpinia. "All'ingresso delle Tribune della Curva Sud, già a partire dall'apertura dei cancelli e per tutta la durata dell'incontro, sarà allestito uno stand informativo e di raccolta dedicato alla raccolta degli occhiali usati, una delle campagne storiche e più rappresentative del Lions Club International a livello globale. - si legge nella nota diffusa dal club biancoverde - L'obiettivo è raccogliere occhiali da vista e da sole sia per adulti che per bambini non più utilizzati, per rigenerarli e destinarli a persone indigenti nei Paesi in via di sviluppo".

Il comunicato

"Invitiamo tutti i tifosi biancoverdi e i cittadini che verranno a sostenere la squadra a fare un piccolo gesto prima di uscire di casa: cercare nei cassetti un vecchio paio di occhiali e portarlo allo stand", spiegano i soci del Leo Club Irpinia. "Un oggetto rimasto inutilizzato in casa può trasformarsi in una risorsa inestimabile per chi non ha la possibilità di curare la propria vista, restituendo il diritto di studiare, lavorare e vivere appieno la quotidianità". L'iniziativa è resa possibile anche grazie alla grande sensibilità del club biancoverde: "Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento all’Avellino Basket e al Presidente Giuseppe Lombardi, che hanno accolto ancora una volta con entusiasmo e profonda disponibilità iniziative di grande valore sociale. Dimostrare che lo sport sa farsi veicolo concreto di solidarietà sul territorio è un messaggio fondamentale per tutta la nostra comunità". L'evento si inserisce nella secolare tradizione che vede i Lions e i Leo impegnati in tutto il mondo come "cavalieri della vista", in prima linea nella prevenzione della cecità evitabile e nel sostegno alle sfide globali su salute, ambiente e inclusione. I giovani del Leo Club Irpinia saranno presenti all'ingresso della Tribuna Terminio per accogliere le donazioni, fornire informazioni sulle attività del club e illustrare i progetti attivi sul territorio dell'Irpinia."