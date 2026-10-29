Ariano: nasce il comitato costituente "Futuro Nazionale con Vannacci" Il promotore del movimento politico è Alberto Scaperrotta

Nasce il Comitato Costituente di Futuro Nazionale “Ariano Irpino 2141” promosso da Alberto Scaperrotta con l’obiettivo di avviare un percorso di partecipazione, confronto e progettualità per il futuro di Ariano Irpino e dell’intera Irpinia.

"L’iniziativa - si legge nella nota diramata dal comitato - nasce dalla volontà di valorizzare le risorse del territorio, favorire nuove opportunità di sviluppo e rafforzare la fiducia di una comunità che merita di essere protagonista delle proprie scelte e del proprio futuro. Un progetto che guarda avanti e mette al centro i cittadini, i giovani, il mondo del lavoro e tutti coloro che intendono contribuire concretamente alla crescita della propria terra.

Promotore del Comitato è Alberto Scaperrotta che negli anni ha affiancato alla propria attività imprenditoriale nel settore automobilistico e al suo ruolo di delegato ACI un percorso di iniziative legate al sociale.

Le esperienze maturate nel mondo del lavoro e a contatto con i cittadini e l’attenzione verso le esigenze concrete del territorio costituiscono parte del suo percorso personale e professionale.

Negli anni Scaperrotta ha promosso iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione rivolgendo particolare attenzione ai giovani e ai rischi legati ai comportamenti pericolosi alla guida. Ha inoltre portato all’attenzione delle istituzioni questioni riguardanti la viabilità e la valorizzazione delle risorse locali.

Queste esperienze diverse ma accomunate dall’attenzione verso le persone e dalla volontà di contribuire alla vita della comunità oggi si inseriscono in un nuovo percorso di impegno civico e politico.

Con la nascita di “Ariano Irpino 2141” Scaperrotta intende mettere a disposizione competenze ed energie per favorire il confronto e contribuire all’elaborazione di proposte concrete per il futuro della città e dell’Irpinia.

Il progetto “Ariano Irpino 2141” - prosegue la nota - intende sviluppare la propria attività nel rispetto dei principi di identità, responsabilità, merito, sicurezza e valorizzazione delle tradizioni locali, in una prospettiva che riconosce nell’impresa, nel lavoro, nella famiglia e nella partecipazione civica elementi importanti per la crescita della comunità.

In questa visione, il territorio deve poter contare sulle proprie risorse, sulle competenze delle persone e sulla capacità di creare opportunità concrete. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, al sostegno dell’iniziativa imprenditoriale, alla sicurezza e alla qualità della vita, con l’obiettivo di contribuire a una comunità nella quale le energie locali possano trovare spazio e prospettive di crescita.

Un contributo significativo al percorso di avvio dell’iniziativa è maturato attraverso il confronto con Vincenzo Zoccano, già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con deleghe alla Famiglia e alla Disabilità nel Governo Conte I.

Originario di Ariano Irpino, Zoccano ha conservato nel tempo un forte legame con il territorio d’origine. Il dialogo con Scaperrotta ha contribuito ad alimentare una riflessione sulle prospettive di sviluppo locale, sulla partecipazione dei cittadini e sulla valorizzazione delle risorse e delle competenze presenti in Irpinia.

Il Comitato si propone di diventare uno spazio di confronto aperto e costruttivo, nel quale cittadini, professionisti, imprenditori, giovani e rappresentanti della società civile possano condividere idee, individuare priorità e contribuire alla costruzione di un progetto rivolto alle esigenze reali della comunità.

«Ariano Irpino 2141 nasce dall’amore per la nostra terra e dalla convinzione che il suo futuro meriti coraggio, visione e impegno», dichiara Alberto Scaperrotta.

"Non possiamo rassegnarci a vedere le nostre potenzialità inespresse e i giovani costretti a cercare altrove le opportunità. Credo che il cambiamento debba partire dall’ascolto, dalla partecipazione e dalla capacità di affrontare con serietà i problemi del territorio. Vogliamo costruire un percorso aperto, nel quale le esperienze e le competenze di ciascuno possano diventare una risorsa per tutti. Il nostro obiettivo è trasformare le idee in progetti e la voglia di cambiamento in azioni concrete, valorizzando le nostre radici e guardando con fiducia alle possibilità che il futuro può offrire".

Nelle prossime settimane prenderanno avvio le attività di tesseramento a Futuro Nazionale, accompagnate da incontri e momenti di confronto con la cittadinanza.

Sarà l’occasione per raccogliere proposte, individuare le priorità del territorio e coinvolgere nuove energie nella costruzione del progetto, favorendo un dialogo aperto sulle questioni che riguardano il presente e il futuro di Ariano Irpino e dell’intera Irpinia.

Con il Comitato Costituente “Ariano Irpino 2141”, prende così avvio un percorso che punta a coniugare il legame con le proprie radici con la volontà di guardare al futuro, valorizzando le persone, le competenze, il lavoro e le opportunità di crescita del territorio.