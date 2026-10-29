Aiello del Sabato, la scuola dell’infanzia diventa a indirizzo musicale Un’eccellenza che guarda al futuro dei più piccoli

La Scuola dell’Infanzia di Aiello del Sabato, plesso “Giselda Caro”, grazie ad una convenzione con Siimus, da questa mattina ha acquisito ufficialmente, lo status di scuola ad indirizzo musicale. La cerimonia si è svolta presso la scuola dell’infanzia di Aiello del Sabato alla presenza della dirigente scolastica, prof.ssa Elena Casalino, la maestra Chiara Gaeta, tutor didattica Siimus, in rappresentanza di Francesco D’Aprea, il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, l’assessore Alessandra Maddaloni, l’esperta esterna, maestra Sara De Feo, le operatrici musicali, Nadia Paoletti (referente di plesso), Alessia Politi, Rosa Coluccino, MariaGrazia Candelmo, Annalisa Fimiani, Simona Dorino, Isabella Vigorita e Laura Ricci, con la partecipazione, inoltre, di una rappresentanza dell’orchestra d’istituto con i docenti di strumento musicale, Loffredo, Rampino, Rossano e Taiani e dei piccoli alunni in compagnia delle loro famiglie.

Un evento riuscitissimo grazie all’impegno, alla professionalità e alla passione di tutto il corpo docente e della dirigente scolastica che ha scoperto la targa di affiliazione a Siimus. Una grande festa per un progetto dall’ampio respiro che vede Aiello del Sabato tra le poche scuole in Italia poter offrire un indirizzo musicale per l’infanzia.

Un motivo di vanto, non solo per l’istituzione scolastica, quindi, ma per tutto il territorio. La dirigente scolastica, prof.ssa Elena Casalino, ci ha sempre creduto ed insieme ai suoi collaboratori ha lavorato duramente per ottenere un risultato di eccellenza. “Una iniziativa - ha affermato - bellissima, che ci ripaga di tutto l’impegno profuso.

Siamo contenti di poter portare avanti questo progetto e di poter donare ai nostri alunni un’offerta formativa completa anche con la musica”. Sulla stessa lunghezza d’onda, il primo cittadino, Sebastiano Gaeta, che ha ribadito come l’amministrazione Comunale sia da sempre vicina alla scuola e alle iniziative che vengono messe in campo.

Siimus non è solo un progetto ma anche un modello da seguire e sul quale investire nel tempo, un’occasione colta dalla scuola dell’infanzia di Aiello del Sabato con lo sguardo rivolto al futuro grazie alla preparazione delle insegnanti e alla partecipazione dei piccoli alunni che da oggi potranno conoscere e studiare quella grande arte chiamata musica.