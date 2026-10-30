Avellino, abusi edilizi: blitz della Municipale e sigilli alla piscina I controlli ad Avellino

Continua senza sosta l'attività di controllo del territorio e di contrasto all'abusivismo edilizio da parte della Polizia Municipale di Avellino. "Nella giornata di oggi, gli agenti del nucleo di polizia edilizia hanno apposto i sigilli a una piscina , realizzata in totale assenza del necessario permesso a costruire" - si legge nel comunicato inoltrato a mezzo stampa -.

Il blitz in una zona residenziale

L'operazione è scattata all'interno di un'esclusiva zona residenziale della città. Durante un servizio di monitoraggio urbano e controllo del tessuto edilizio, i caschi bianchi hanno verificato il cantiere in corso . Dai successivi accertamenti e dalle verifiche incrociate effettuate presso l'Ufficio Tecnico comunale, è emersa l'assenza di qualsiasi titolo abilitativo o comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dell'opera.

La struttura i sigilli

La struttura, in violazione delle normative urbanistiche vigenti, è stata sottoposta a sequestro ad evitare ulteriori alterazioni dello stato dei luoghi. Il proprietario dell'immobile e committente dei lavori è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per violazione del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/01).

Il Comando della Polizia Municipale fa sapere che i controlli mirati a salvaguardare l'integrità del territorio, il rispetto dei piani regolatori e la sicurezza ambientale proseguiranno anche con particolare attenzione alle aree residenziali.

