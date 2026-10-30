Centro Sociale Samantha Della Porta: è scontro tra maggioranza e opposizione Ecco le condizioni dell'auditorium della struttura di via Morelli e Silvati

In mattinata sopralluogo al Centro Sociale "Samantha Della Porta" da parte della terza e della quarta commissione consiliare in seduta congiunta. È scontro tra la maggioranza, che guarda alla concessione gratuita per 20 anni alla Motorizzazione Civile di Avellino in cambio degli interventi di ristrutturazione, e l'opposizione, che chiede un canone mensile ritenendo la struttura solo da adeguare.

Spiniello: "Si sta facendo un regalo"

"Sono positivamente sorpreso. - ha spiegato Mario Spiniello, presidente della Commissione Patrimonio - L'ultimo sopralluogo è avvenuto un anno e mezzo fa e l'abbiamo ritrovato in perfetto stato. Quando poi tornerà nella disposizione del Comune, cosa accadrà? Lo stiamo svendendo negando alla città un fiore all’occhiello. Non può essere tolta la finalità sociale e l’apertura del centro di Quattrograna non esclude. Si sta facendo un regalo alla Motorizzazione".

"La struttura conserverà l'auditorium"

"L’amministrazione non ha nulla da nascondere e rivendica la scelta facendo una valutazione complessiva di gestione del patrimonio. - ha spiegato il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Francesco Iandolo - Garantiremo un servizio essenziale per tutta la provincia. La struttura è stata migliorata per gli infissi, ma ci sono infiltrazioni e altri problemi. La struttura conserverà l’utilizzo dell’auditorium". Proprio l'auditorium si presenta in condizioni pessime. Altre problematiche da risolvere, in particolar modo per infiltrazioni, sono legate al secondo piano del centro sociale.