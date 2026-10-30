Cimitero Avellino, Iacovacci: gestito bene, basta polemiche prive di riscontri Oggi il sopralluogo dell'assessore del comune con dirigente del settore Patrimonio

"Alla luce delle segnalazioni e delle polemiche emerse in questi giorni sulle condizioni del Cimitero di Avellino, ho ritenuto opportuno effettuare un sopralluogo per verificare direttamente lo stato dei luoghi e delle attività di manutenzione, anche in vista della commemorazione dei defunti." Così l'assessore Ettore Iacovacci del Comune di Avellino.



Il sopralluogo

"Insieme al dirigente al Patrimonio, Francesco Tolino, e al presidente della società consortile Servizi Cimiteriali Avellino, Walter Giordano, abbiamo attraversato l'intera area cimiteriale - spiega Iacovacci -. Il riscontro è stato positivo e voglio dirlo con estrema chiarezza: non sono emerse incongruenze rispetto alle relazioni già presentate, né elementi che evidenzino carenze nella gestione e nelle attività di controllo affidate al concessionario.

Questo non esclude che possano esserci singole situazioni da approfondire o manufatti privati che, nel tempo e in assenza di manutenzione da parte degli aventi titolo, presentino segni di deterioramento. Sono circostanze che vanno valutate con attenzione, distinguendo le diverse responsabilità, senza trasformare tali criticità in giudizi generalizzati sull'operato dell'Amministrazione e del concessionario.

Rispetto per il cimitero

Il Cimitero è un luogo che merita rispetto, attenzione e interventi costanti. Per questo continuerò a vigilare affinché ogni aspetto sia seguito con la necessaria puntualità, intervenendo dove necessario.

Ai cittadini che in questi giorni si recheranno al Cimitero per salutare i propri cari voglio assicurare che l'attenzione dell'Amministrazione è massima. La serietà impone di verificare e intervenire, ma anche di raccontare i fatti per quello che sono, senza alimentare allarmismi e polemiche prive di riscontri. Soprattutto alla vigilia di una ricorrenza così sentita.".

