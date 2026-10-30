Violenza minorile: la stretta del governo, confronto in tv Nappi-Ciambriello Stasera alle 20.20 su Otto Channel tv canale 16 la trasmissione “Punto di vista” sull’ultimo decreto sicurezza del governo.

La stretta del governo guidato da Giorgia Meloni per contrastare l’escalation della criminalità giovanile. L’ultimo decreto sicurezza fa discutere e divide la politica e l’opinione pubblica, tra buonisti e intransigenti. Su questi temi stasera in tv sul canale 16 di Otto Channel (alle ore 20.20) confronto nella rubrica "Punto di vista" tra Severino Nappi, vice coordinatore regionale della Lega, e Samuele Ciambriello, garante per i diritti delle persone private della libertà della Regione Campania.

Nel corso del programma, curato dal direttore di Otto Channel tv, Pierluigi Melillo, si affronterà anche il tema dell’utilizzo dell’esercito nelle città contro la violenza minorile e del modello Caivano varato per fronteggiare l’allarme criminalità nelle periferie. Previsto anche un sondaggio tra i cittadini rispetto alla questione sicurezza nelle città della Campania.