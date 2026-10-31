Da Melito Irpino al Vietnam, fino al perdono: il libro di Raffaele Minichiello "La vita può ferirti profondamente. Come si trova la forza di amare ancora?"

Dall’Italia agli Stati Uniti, dove emigra a quattordici anni, fino ai Marines e alla guerra del Vietnam. Dal dirottamento del volo TWA 85 dall’America a Roma nel 1969 alle conseguenze di quel gesto. Poi gli amori, la paternità, le perdite e il bisogno di trovare ancora un posto nella vita.

"Il perdono, la mia storia" racconta questo cammino attraverso i ricordi di un uomo che porta con sé errori, affetti e ferite. Dal 1° novembre 2026 il libro uscirà su Amazon.

Ci sono persone con cui immaginiamo di invecchiare. Case che riempiamo di progetti, figli per cui desideriamo un futuro sereno. Poi qualcosa accade e dobbiamo imparare a vivere dentro un’assenza che non avevamo previsto.

Raffaele Minichiello ha conosciuto quella felicità e quel dolore. Cinzia muore di parto insieme al loro bambino. Più tardi, con Teresa, ritrova l’amore e costruisce una nuova famiglia. Quando la malattia la colpisce e le cure non bastano più, la riporta a casa: insieme ai figli le resta accanto fino alla fine.

Dentro questo percorso nasce la fede nel Dio della Bibbia. Attraverso questa fede, nell’amore per i figli e negli incontri che lo sostengono, Raffaele cerca un significato al dolore e la forza per continuare. Il perdono prende forma fra domande difficili, responsabilità e gesti quotidiani, e diventa parte della sua ricerca di pace.

Raffaele condivide la propria esperienza con una speranza: che il lettore possa riconoscervi qualcosa di sé e trovare un piccolo dono da portare nella propria vita. Una domanda da affrontare, un affetto da custodire, il coraggio di fare il prossimo passo. Perché, anche dopo una lunga notte, si può tornare a desiderare il domani.