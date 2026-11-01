Scandone, il presidente Trasente eletto nel consiglio direttivo della LNP Dal club "un caloroso in bocca al lupo per questa nuova responsabilità"

Marco Trasente è stato eletto nel consiglio direttivo della LNP, la lega che organizza i campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Grande soddisfazione per la Scandone Avellino e per il suo presidente all'interno dell'assemblea generale.

Il comunicato del club biancoverde

"La Scandone Avellino esprime grande soddisfazione per l’elezione del presidente Marco Trasente nel Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro, avvenuta a Bologna in occasione della XVIII Assemblea Generale. - si legge nella nota del club - Un incarico di prestigio che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la famiglia biancoverde e che consentirà al presidente di contribuire al lavoro della Lega per la crescita della pallacanestro nazionale.

Dirigenti, staff tecnico, atleti e collaboratori rivolgono al presidente Trasente le più sincere congratulazioni e un caloroso in bocca al lupo per questa nuova responsabilità. La Scandone Avellino si congratula inoltre con Ferencz Bartocci, della Libertas Livorno 1947, e Paolo Piazzi, del Ferrara Basket 2018, eletti anch’essi nel Consiglio Direttivo, augurando a tutti un proficuo lavoro al servizio dei club e dell’intero movimento. Buon lavoro, Presidente: tutta la Scandone è al tuo fianco".