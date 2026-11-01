Avellino-Pisa: le probabili formazioni Alle 15 il match al "Partenio-Lombardi" per la decima giornata di Serie B

Alle 15 la sfida Avellino-Pisa al "Partenio-Lombardi" e per Nesta definirà ulteriori rotazioni tornando alla formazione tipo dell'avvio stagionale. Con l'assenza di Simic nell'elenco dei convocati, la linea difensiva davanti a Martinelli è composta da Izzo, Venturi ed Enrici. A centrocampo occhio a Palumbo regista con Di Maggio e Besaggio nei ruoli di mezzala. Sulle fasce, con Moruzzi inamovibile a sinistra, Adamo appare in vantaggio su Missori per la corsia destra. In attacco sembra presumibile il ritorno del duo Russo-Cheddira con Favilli e Biasci dalla panchina.

Le probabili formazioni

Serie B

Decima Giornata

Avellino-Pisa

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Adamo, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Missori, Sala, Di Bitonto, Palmiero, Pandolfi, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Cancellotti, Di Paolo, Favilli

Pisa (3-4-2-1): Confente; Angori, Primasso, Calabresi; Zanon, Leone, Correia, Leris; Moreo, Rao; Pittarello. All. Bianco. A disp. Scuffet, Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli, Tramoni, Ferrah, Loyola, Vural, Loria, Marras, Coppola, Piccinini, Petagna

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Regattieri e Giuggioli

Quarto ufficiale: Perri

VAR e AVAR: Camplone e Di Paolo