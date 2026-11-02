Stadio, Pizza apre alla proposta di D’Agostino: è seria, la stiamo valutando Dal tavolo permanente sull’emergenza ambientale al futuro del Partenio-Lombardi

Il futuro del Partenio-Lombardi entra in una fase di valutazione da parte dell'amministrazione comunale. La proposta presentata dal presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, è al vaglio di Palazzo di Città e il sindaco Nello Pizza conferma l'attenzione dell'ente nei confronti del progetto, pur senza anticipare decisioni. Un'apertura al confronto che arriva in un momento importante per il destino dell'impianto sportivo e per il rapporto tra il Comune e la società biancoverde.

A fare il punto è stato il sindaco Nello Pizza, intervenuto a margine della commemorazione dei defunti celebrata al Duomo di Avellino. Un'occasione di raccoglimento per la comunità, ma anche un momento per affrontare i temi più urgenti che riguardano la città.

Stadio Partenio Lombardi, Pizza: "La proposta di D'Agostino è seria"

Tema centrale resta il futuro dello stadio Partenio-Lombardi e la proposta presentata dal presidente dell'US Avellino, Angelo Antonio D'Agostino.

Sul progetto, che attende una valutazione da parte dell'amministrazione comunale, Pizza ha scelto la linea della prudenza, senza anticipare decisioni o giudizi definitivi. Il sindaco ha confermato che la documentazione è al vaglio degli uffici e che si tratta di una proposta articolata, che richiede un'analisi approfondita prima di arrivare a una posizione ufficiale.

Parole che, tuttavia, contengono un primo riconoscimento importante nei confronti dell'iniziativa del patron biancoverde. "Stiamo leggendo la proposta, che è ovviamente articolata, e quindi è giusto non anticipare nulla. Dobbiamo studiarla con attenzione per dare una risposta seria e concreta, così com'è stata seria la proposta presentata da D'Agostino", ha spiegato Pizza.

Nessuna risposta definitiva, dunque, ma neanche una chiusura. L'amministrazione intende prendersi il tempo necessario per valutare tutti gli aspetti del progetto e arrivare a una decisione che possa dare una prospettiva concreta al futuro dell'impianto sportivo.

Per Avellino si tratta di una partita importante, non soltanto per il destino della società biancoverde e dei suoi tifosi, ma anche per le ricadute che una nuova progettualità sul Partenio-Lombardi potrebbe avere sull'intera città.

Inquinamento, un tavolo permanetnte

Tra le priorità indicate dal sindaco c'è soprattutto la questione ambientale, tornata al centro del dibattito dopo l'allarme lanciato sui livelli di inquinamento nel territorio.

Pizza ha confermato l'intenzione di convocare un tavolo permanente con il coinvolgimento dei Comuni interessati e di tutti i soggetti che possono contribuire a individuare risposte concrete. Al confronto saranno chiamate le associazioni, l'ASL, l'ARPAC e l'istituto superiore, qualora manifesti la propria disponibilità a partecipare.

Un percorso che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrà servire innanzitutto a fare chiarezza sul quadro ambientale e sanitario. Il sindaco ha infatti sottolineato la necessità di verificare l'attualità dei dati circolati nelle ultime ore, che sembrerebbero riferirsi a rilevazioni di alcuni anni fa.

Un aspetto che non deve però tradursi in un abbassamento dell'attenzione. "È importante non abbassare mai la guardia e tenere alta l'attenzione", ha ribadito Pizza, assicurando che attraverso il tavolo e il coinvolgimento degli organismi competenti si cercherà di fare il punto della situazione e individuare possibili soluzioni. L'obiettivo è trasformare l'allarme in un percorso di confronto e approfondimento, con il contributo delle realtà associative e degli enti preposti.