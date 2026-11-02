Avellino, tragedia a Viale Italia: giù dalla finestra muore donna di 68 anni Dramma nel centro di Avellino nel giorno dei Morti ad Avellino: muore donna di 68 anni

Tragedia nel giorno dei Morti ad Avellino, dove in viale Italia una donna di 68 anni è morta. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 11.30 quando una donna è precipitata dalla finestra di un palazzo. Sul posto sono stati inutili i soccorsi di sanitari del 118 arrivati tempestivi.

Inutili i soccorsi del 118, sul posto gli agenti di polizia per i rilievi di rito

Per la donna, caduta al suolo dopo un volo di alcuni metri, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia e della polzia scientifica per effettuare i rilievi e accertamenti di rito, nello spazio comune del palazzo, in cui si è consumata la tragedia. Si sarebbe trattato di un gesto volontario, Dolore e sconcerto nella zona.