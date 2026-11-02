L'America abbraccia le radici di Candida: Consolata Martignetti compie 100 anni Emigrata negli Stati Uniti nel 1966, porta sempre nel cuore le proprie radici italiane

Un traguardo straordinario, un secolo di vita ricco di ricordi, sacrifici, amore e affetti familiari. Il 29 ottobre 2026, Consolata Martignetti, nata a Candida (AV) il 29 ottobre 1926, ha festeggiato il meraviglioso traguardo dei suoi 100 anni.

Emigrata negli Stati Uniti nel 1966, ha costruito la propria vita a Malden, nel Massachusetts, portando sempre nel cuore le proprie radici italiane e il ricordo della sua amata terra d'origine.

Vedova di Giuseppe D'Alelio, Consolata è mamma di tre figli, Ignazio, Antonietta e Angelo, nonna di otto nipoti e orgogliosa bisnonna di ben diciassette pronipoti. Una grande famiglia, riunita oggi intorno a lei per celebrare questo compleanno davvero speciale, con una festa presso il ristorante italiano Spinelli's di Peabody, nel Massachusetts.

In questa lieta occasione, un sentito ringraziamento è andato al Sindaco di Candida, Fausto Picone, per la gradita lettera di auguri e per il pensiero rivolto alla centenaria, nonché al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montefalcione, per la cortese vicinanza e l'attenzione dimostrata.

Un secolo di vita rappresenta una testimonianza preziosa di storia, forza e valori, ma soprattutto un patrimonio di affetti che attraversa generazioni e supera ogni distanza.

"A zia Consolata giungono i più affettuosi auguri dai nipoti italiani della famiglia Colarusso, che, pur lontani geograficamente, le sono vicini con il cuore e le augurano di trascorrere questa giornata circondata dall'amore dei suoi cari, con tanta serenità, salute e gioia.

Buon centesimo compleanno, cara zia Consolata!

Con immenso affetto, un abbraccio dall'Italia!"