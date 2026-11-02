L'America abbraccia le radici di Candida: Consolata Martignetti compie 100 anni

Un traguardo straordinario, un secolo di vita ricco di ricordi, sacrifici, amore e affetti familiari. Il 29 ottobre 2026, Consolata Martignetti, nata a Candida (AV) il 29 ottobre 1926, ha festeggiato il meraviglioso traguardo dei suoi 100 anni.
Emigrata negli Stati Uniti nel 1966, ha costruito la propria vita a Malden, nel Massachusetts, portando sempre nel cuore le proprie radici italiane e il ricordo della sua amata terra d'origine.
Vedova di Giuseppe D'Alelio, Consolata è mamma di tre figli, Ignazio, Antonietta e Angelo, nonna di otto nipoti e orgogliosa bisnonna di ben diciassette pronipoti. Una grande famiglia, riunita oggi intorno a lei per celebrare questo compleanno davvero speciale, con una festa presso il ristorante italiano Spinelli's di Peabody, nel Massachusetts.
In questa lieta occasione, un sentito ringraziamento è andato al Sindaco di Candida, Fausto Picone, per la gradita lettera di auguri e per il pensiero rivolto alla centenaria, nonché al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montefalcione, per la cortese vicinanza e l'attenzione dimostrata.
Un secolo di vita rappresenta una testimonianza preziosa di storia, forza e valori, ma soprattutto un patrimonio di affetti che attraversa generazioni e supera ogni distanza.
"A zia Consolata giungono i più affettuosi auguri dai nipoti italiani della famiglia Colarusso, che, pur lontani geograficamente, le sono vicini con il cuore e le augurano di trascorrere questa giornata circondata dall'amore dei suoi cari, con tanta serenità, salute e gioia.
Buon centesimo compleanno, cara zia Consolata!
Con immenso affetto, un abbraccio dall'Italia!"