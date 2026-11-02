Ariano: ladri acrobati entrano in un'abitazione nel rione Martiri Ecco cosa è successo

Si sono arrampicati ad un canalone esterno fino raggiungere un balcone per poi intrufolarsi all'interno di un'abitazione in quel momento lasciata incustodita.

E' quanto accaduto nel popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino, a pochi metri da una nota pasticceria, una farmacia e una stara sempre trafficata a tutte le ore.

I malviventi hanno aperto comodini e armadi, mettendo tutto a soqquadro. Cercavano soldi e oro. A notare la loro intrusione acrobata, sono stati i condomini della palazzina che hanno subito dato l'allarme, mettendoli in fuga.

Dopo aver rubato una banconota da 50 euro e piccoli oggetti, almeno questo sembra al momento il magro bottino, sono fuggiti sempre da un balcone ma dalla camera opposta presa di mira.

Lui 77 anni, lei 67, insieme ad uno dei loro figli di 29 anni al momento del furto, si trovavano in campagna, in una zona rurale della città per la raccolta delle olive.

Chi ha agito sembra aver calcolato tutto. Sul posto è giunta la polizia per le relative indagini ma dei malviventi nessun traccia. La speranza è che possa trattarsi di un episodio isolato.