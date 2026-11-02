Montella, Comunità Terminio Cervialto: inaugurato l'ufficio di prossimità Particolare attenzione agli anziani, alle persone con disabilità e alle famiglie.

È stato inaugurato stamani, a Montella, l’Ufficio di prossimità della Comunità Montana Terminio Cervialto, uno sportello che permette ai cittadini dei comuni del comprensorio di svolgere vicino a casa alcune pratiche per le quali finora era necessario rivolgersi direttamente agli uffici giudiziari.

Il nuovo servizio, aperto ogni martedì nella sede di via Don Minzoni, 2, è rivolto con particolare attenzione agli anziani, alle persone con disabilità e alle famiglie.



"L’inaugurazione dell’Ufficio di prossimità - dichiara il presidente Teodoro Boccuzzi - rappresenta un passo concreto per rendere i servizi pubblici più accessibili alle nostre comunità. Nei territori montani, le distanze e le difficoltà di collegamento possono diventare ostacoli soprattutto per gli anziani, le persone con disabilità e chi non dispone di un mezzo proprio.

Con questo nuovo servizio vogliamo offrire un aiuto vicino a casa, semplificare le procedure e rafforzare la tutela dei cittadini più fragili".



L’Ufficio offrirà orientamento e informazioni in materia di volontaria giurisdizione e sugli strumenti di protezione giuridica, distribuzione della modulistica e supporto nella predisposizione degli atti che i cittadini possono presentare senza l’assistenza di un legale. Attraverso il collegamento con gli uffici giudiziari, il servizio prevede inoltre l’invio e la ricezione telematica degli atti, informazioni sullo stato delle procedure e il rilascio di copie degli atti presenti nei fascicoli elettronici, secondo le modalità operative previste dal progetto.

Tra le pratiche interessate rientrano, ad esempio, le richieste di nomina dell’amministratore di sostegno, la nomina di un curatore speciale e le autorizzazioni relative ad atti riguardanti i beni dei minori.

Il nuovo sportello risponde alle esigenze di un territorio nel quale raggiungere gli uffici giudiziari può comportare spostamenti impegnativi e tempi di percorrenza elevati. L’obiettivo è ridurre gli spostamenti necessari per le attività gestibili attraverso l’Ufficio di prossimità e accompagnare i cittadini nell’accesso ai servizi.



"Investire nella prossimità - conclude Boccuzzi - significa rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini e dare alle aree interne servizi capaci di rispondere ai bisogni quotidiani. La Comunità Montana conferma così il proprio impegno per un territorio più inclusivo, nel quale la possibilità di tutelare i propri diritti sia accessibile a tutti".