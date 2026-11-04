La Lega dona al sindaco Pizza il pallone ufficiale del campionato di Serie B L'omaggio del pallone ufficiale del campionato Serie BKT da parte del presidente della Lega Serie B

Un riconoscimento al valore del legame tra il calcio e il territorio: il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha fatto pervenire al sindaco di Avellino, Nello Pizza, il pallone ufficiale del campionato Serie BKT, un omaggio simbolico che rappresenta l'appartenenza delle venti società al movimento calcistico della categoria.

Nella lettera indirizzata al primo cittadino, il presidente Bedin ha sottolineato il significato del gesto, evidenziando come «il calcio non sia soltanto una competizione sportiva, ma anche espressione del rapporto profondo tra le squadre e le comunità che rappresentano». Un impegno che, ha ricordato, «la Lega B porta avanti attraverso un campionato profondamente radicato nelle comunità, dove ogni squadra rappresenta la propria città, la propria storia e il proprio territorio».

Un riferimento particolare anche alla presenza dell'Avellino nel campionato cadetto, con l'auspicio che la stagione possa riservare «alla città e a tutti i suoi tifosi tante nuove emozioni, nel segno della passione, dell'entusiasmo e dei valori che rendono il calcio un patrimonio condiviso».

Il sindaco Nello Pizza ha espresso apprezzamento per il gesto e per l'attenzione riservata alla città di Avellino, sottolineando il valore simbolico di un omaggio che testimonia il legame tra la Lega Serie B, le società sportive e i territori che ne alimentano la passione.