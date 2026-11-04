Malviventi in azione ad Ariano: vince ancora una volta la vigilanza Colpo sventato da una pattuglia Argo a Camporeale. Ecco cosa è successo

Hanno fatto saltare un'inferriata e dopo aver rotto un vetro sono riusciti ad entrare all'interno di un'area di servizio puntando dritti al registratore di cassa.

Malviventi in azione poco prima di mezzanotte in località Camporeale ad Ariano Irpino, ma a sventare il colpo ci ha pensato una pattuglia della vigilanza Argo che dopo essere stata allertata dalla centrale operativa, in meno di tre minuti, giunta sul posto è riuscita a mettere in fuga i ladri.

La banda aveva danneggiato l'impianto di allarme e i sensori, ma il segnale aveva già nel frattempo allertata la centrale Argo. Quando sul posto è giunto un vigilantes, i balordi erano ancora all'interno. Hanno rinunciato al colpo, facendo cadere il registratore di casa a terra dal lato posteriore del locale, per poi allontanarsi a piedi in aperta campagna. Bottino praticamente nullo. Non sono riusciti a portare via niente.

Sul posto immediatamente allertati sono giunti i carabinieri per le relative indagini. Il titolare dell'area di servizio si è congratulato con l'istituto di vigilanza Argo per la tempestività di azione.

E' il secondo episodio nel giro di pochi giorni, lungo la statale 90 delle puglie dopo il furto avvenuto lo scorso 26 ottobre al bivio di Villanova sul quale ci sono indagini in corso da parte della polizia.

Sabato scorso invece era stato preso di mira il rione Martiri, pieno centro abitato. Bottino magro: una banconota da 50 euro e qualche gioiello dopo aver forzato un balcone al secondo piano di una palazzina in quel momento incustodita.