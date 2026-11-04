Aree interne e pubblica amministrazione: Zangrillo a Torella dei Lombardi La visita del ministro è in programma martedì 10 novembre 2026 alle ore 16:00

La Città dell’Alta Irpinia e il comune di Torella dei Lombardi organizzano un convegno sui temi delle "Aree interne e della pubblica amministrazione". L’appuntamento è per martedì 10 novembre 2026 alle ore 16:00, nel Castello Candriano di Torella dei Lombardi.



Ad aprire i lavori sarà Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi e presidente della Comunità Montana “Alta Irpinia”. A seguire gli interventi di Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia, e di Antonio Vella, sindaco di Monteverde e presidente del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia. Proseguono Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino e primo cittadino di Candida, e Gianfranco Rotondi, deputato e già ministro per l’Attuazione del Programma. Concluderà il senatore Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione.



Il convegno, dal titolo "Una pubblica amministrazione per le sfide del futuro: l’attenzione ai territori e alle aree Interne, viene visto come un’occasione".

Così Amado Delli Gatti, primo cittadino di Torella: "Ogni volta che un membro del Governo arriva nelle nostre zone, può rendersi conto delle criticità e delle potenzialità dell’Alta Irpinia.

Con il ministro Zangrillo e con gli altri relatori avremo modo di discutere al di là delle appartenenze politiche. Avremo la possibilista di esporre le nostre paure e le nostre speranze. Abbiamo tanto da dire e tanto da fare, anche come Comuni.

Rappresentiamo la parte finale della filiera istituzionale, ma quella più vicina ai cittadini. Chiediamo ascolto ed un ascolto di persona, che ha un altro e un alto valore".