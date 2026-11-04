Russo-Anzani ad Ariano: inciviltà e abbandono, strada dimenticata da anni E meno male che doveva essere il "belvedere" della città

Dilaga l'inciviltà lungo quella che è definita come il "belvedere" della città, la bretella Russo-Anzani ad Ariano Irpino.

Dall'imbocco lato panoramica interessato dalla presenza di erbacce e distacco di blocchi arenacei, all'assenza di cestini nel mini parcheggio auto accanto alla "Torre Normanna", mancata pulizia dei vicoli, pavimentazione sconnessa priva di manutenzione sin dalla sua realizzazione, illuminazione scadente e non del tutto funzionante, marciapiedi dissestati o invasi di escrementi di cani, una piazzola intitolata al regista Ettore Scola avvolta dal degrado con una fontana abbandonata, ricettacolo di rifiuti e non funzionante e per finire verso il parcheggio Anzani, struttura abbandonata a se stessa nel degrado più totale tra sporcizia e vandalismo, una restrizione della strada a causa di una voragine avvenuta, pensate nell'aprile del 2022, quando addirittura un'autobetoniera sprofondò a causa di un cedimento. Dopo un primo intervento di messa in sicurezza, sul lato opposto della strada resta una recinzione che da provvisoria, come avviene ovunque in Italia, è diventata definitiva. Abbiamo un esempio scandaloso sulla variante all'ingresso della galleria da anni per una frana inesistente.

Come se non bastasse, ed è questa l'ultima segnalazione che ci è giunta questa mattina, c'è chi si diverte in maniera incivile al lancio di sacchetti di rifiuti nel vallone e scarpate sottostanti le ringhiere, invase anche qui da cinghiali. In sintesi, inciviltà e abbandono in una delle zone più belle della città, mai valorizzata.