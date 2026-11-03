Piove all'interno della biblioteca comunale ad Ariano: secchio in sala La struttura al momento è inagibile

Piove all'interno della biblioteca comunale Pasquale Stanislao Mancini, in via Marconi ad Ariano Irpino. La struttura al momento è inagibile.

A confermarlo è il mancato svolgimento di iniziative già programmate. L'associazione "Vizio di leggere" ha infatti comunicato ufficialmente che per la momentanea inagibilità della struttura comunale, la cerimonia di chiusura del corso di scrittura creativa, organizzato dall'associazione "Vizio di leggere" con la docente Sofia Ortu, è stata spostata nella sala Ilaria Alpi del palazzo degli uffici in via tribunali, piazza Garibaldi.

All'interno della biblioteca sono stati posizionati secchi per raccogliere l'acqua. Il soffitto è già deteriorato dalle infiltrazioni, ma l'umidità presente nella sala rischia inevitabilmente di danneggiare anche il patrimonio librario.

Una situazione che sicuramente non deriva dalle ultime piogge ma da un mancanza di manutenzione negli anni, qui come in altre strutture comunali, purtroppo trascurate.