Avellino Basket, Serpilli: "Testa al derby con la Juvecaserta" "Vogliamo rimanere lì dove siamo, al secondo posto e perché no, puntare anche al primo"

Michele Serpilli è stato il miglior realizzatore nel match vinto dall'Halley Campania Avellino Basket sulla CMT Orange Tools Pesaro. Ora la squadra irpina è al lavoro per il derby contro la Provalue Juvecaserta in trasferta. "Sono molto contento di questa vittoria perché ci serviva, era una partita molto importante. - ha spiegato l'anconetano ai canali ufficiali del club biancoverde - Ci siamo preparati al meglio durante la settimana e siamo felici di aver conquistato altri due punti in classifica. Il team biancorosso rappresenta sempre un bellissimo ricordo, li ho vissuto anni e ho ancora affetti ed amici, quindi è un po' come se fosse casa mia; ci tenevo davvero a far bene".

"Sappiamo tutti a cosa puntiamo"

Testa al derby: "Sarà un altro campo caldissimo e, trattandosi di un derby, mi aspetto una partita molto nervosa e fisica. - ha aggiunto Serpilli - Tuttavia, abbiamo già dimostrato di saper dire la nostra in trasferta: andremo lì con la faccia tosta per conquistare altri due punti e rimanere in alto. Sappiamo tutti a cosa puntiamo: vogliamo rimanere lì dove siamo, al secondo posto e perché no, puntare anche al primo. Sono un giocatore al servizio dei compagni e cerco di dare il mio contributo ogni partita. Sono stato bravo a farmi trovare pronto sui palloni dei miei compagni, ma per me non conta segnare 15 punti: l'importante è vincere, giocare bene insieme e raggiungere il nostro grande obiettivo".