Anci Campania: il sindaco di Avellino Pizza eletto alla guida del Direttivo "Un segnale forte per il riscatto delle aree interne"

Cambiamento al vertice di Anci Campania: Nello Pizza, attuale sindaco di Avellino, è stato eletto nuovo presidente del Comitato direttivo dell’associazione dei comuni campani. L'elezione è avvenuta ufficialmente nel corso dell'ultima riunione dell'organismo associativo, a seguito delle dimissioni di Geppino Parente, passato alla guida di Upi Campania (Unione Province d'Italia).

Il passaggio di consegne e la centralità delle aree interne

L'elezione di Pizza rappresenta uno snodo strategico per l'associazione regionale, ponendo l'accento sulle sfide strategiche dei territori lontani dalle fasce costiere. «Un ringraziamento particolare va a Geppino Parente per il lavoro svolto in questi anni alla presidenza del Comitato. Abbiamo condiviso tante sfide e continueremo a lavorare insieme» ha dichiarato Francesco Morra, presidente di Anci Campania.

Morra ha sottolineato il valore simbolico e politico di questa nomina, condivisa anche con il presidente di Anci Nazionale e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: «La scelta di affidare la presidenza del Direttivo al sindaco di Avellino rappresenta un segnale importante per tutta la regione. Significa valorizzare le aree interne dell'Irpinia, del Sannio e di quei territori che costituiscono il cuore pulsante della Campania. È un'indicazione precisa che arriva dalla comunità dei sindaci e che orienterà anche la nuova programmazione della nostra Associazione».

Le prime dichiarazioni del neo presidente Nello Pizza

Soddisfazione e consapevolezza del delicato momento storico emergono dalle prime parole del neo eletto presidente. La priorità del suo mandato sarà dare voce ai comuni che affrontano carenze infrastrutturali e tagli ai bilanci. «Questo riconoscimento restituisce centralità ad Avellino in un momento particolarmente difficile per i Comuni e per le aree interne» ha sottolineato Nello Pizza. «È un'occasione per far sentire ancora più forte la voce dei territori, delle difficoltà e dei grandi problemi che oggi le amministrazioni locali si trovano ad affrontare. Lavoreremo per dare rappresentanza a queste esigenze e rafforzare il ruolo di Anci Campania».

Prospettive e sinergia ANCI-UPI

Con la nuova governance, Anci Campania punta a rafforzare l'asse di collaborazione con l'Upi regionale, individuando nelle Province dei punti di riferimento istituzionali per i sindaci. L'obiettivo primario sarà la tutela dei servizi essenziali nelle aree interne campane e la programmazione di interventi di sviluppo economico sostenibile per l'intero territorio regionale.