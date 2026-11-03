Archivio di Stato di Avellino: approvato il progetto "Sorgenti di Storia" L'apertura al pubblico della mostra è prevista per maggio 2027

L'Archivio di Stato di Avellino è orgoglioso di annunciare al pubblico che la Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania (Direttore Generale, Rosanna Romano), d'intesa con l'Assessore regionale alla CulturaOnofrio Giustino Angelo Cutaia, ha approvato il progetto "Sorgenti di Storia: tracce di acque e di uomini nelle carte dell'Archivio di Stato di Avellino", presentato dall'Istituto nell'ambito del Piano strategico Cultura e Turismo - Annualità 2026 - Sistema di Mostre della Regione Campania.

"L'accoglimento della proposta rappresenta un importante e significativo riconoscimento della serietà del lavoro portato avanti da tutti i dipendenti del nostro Archivio, ciascuno per la parte che gli compete. L'apertura al pubblico della mostra è prevista per maggio 2027".