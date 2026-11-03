Pericolo cinghiali sulla statale 90 ad Ariano: spuntano da ogni parte

Non bastava l'asfalto saponetta, causa negli ultimi tempi di diversi incidenti stradali. A preoccupare lungo la statale 90 delle puglie all'altezza della grotta di Lourdes, zona San Pietro di fronte ad Autocardito è la presenza di numerosi cinghiali, alcuni di grossa taglia.
Un serio pericolo per gli automobilisti in transito, lungo un tratto di strada tra già tristemente noto per la sua pericolosità, nel corso degli anni con diverse vittime di investimenti, dovuti soprattutto alla scarsa illuminazione e all'alta velocità.
Il vallone che affaccia al piano di zona è letteralmente invaso da animali selvatici. Ma è tutta la statale 90 delle puglie che si presenta ad alto rischio.
Dal versante Variante a località Manna, Scarnecchia fino al territorio di Melito Irpino. E' di due ragazze ferite, il bilancio di un ultimo incidente che poteva avere conseguenze gravi avvenuto il 12 ottobre scorso all'altezza di località Santa Barbara.
E nelle campagne continua la strage di animali soprattutto nelle ore notturne e la devastazione dei terreni ad opera dei cinghiali.