Ariano: chiusa per motivi di sicurezza via Annunziata L'area tecnica è intervenuta tempestivamente dopo la segnalazione di una perdita alla rete fognaria

E' chiusa al traffico veicolare per motivi di sicurezza via Annunziata ad Ariano Irpino. La strada che da via Conservatorio, nei pressi dell'istituto San Francesco Saverio, porta a via Anzani e via D'Afflitto al momento è transennata.

L'area tecnica comunale è intervenuta tempestivamente, subito dopo la segnalazione di una perdita alla rete fognaria.

Il guasto è in pratica avvenuto in una vecchia cantina, all'interno di un'abitazione privata. I tecnici stanno effettuando una serie di sondaggi al fine di poter verificare l'entità del danno, ripristinare quindi la rete fognaria e mettere in sucurezza il vicolo. E' ben noto che in questa zona, vi sono una serie di cantine e grotte antiche che si muovono sotto la strada in questione. Il timore è che possano verificarsi nuovi crolli come accaduto già al corso Vittorio Emanuele.

L'intera zona è interessata da fenomeni del genere. Non a caso il comune intende realizzare al più presto un censimento su tutte le strutture inagibili, diroccate e a rischio crollo, presenti nel centro storico.