Cede la strada: autobetoniera sprofonda sulla bretella Russo-Anzani ad Ariano Il bilancio è di un ferito fortunatamente non grave

Cede improvvisamente la strada e una autobetoniera sprofonda nella voragine. E' successo lungo la bretella Russo-Anzani ad Ariano Irpino. Il bilancio è di un ferito, l'autista del mezzo pesante, un operaio di San Nicola Baronia, trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per i relativi accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma lo spavento è stato notevole.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale che attraverso il piantone di turno ha subito allertato l'area tecnica comunale e i vigili del fuoco per procedere alla rimozione del mezzo rimasto incastrato.

Carica di calcestruzzo e proveniente dalla strada panoramica stava raggiungendo un cantiere in via Covotti, dove sono in corso lavori di costruzione di un immobile. Ma sul posto non è mai arrivata.

Un incidente che poteva avere davvero conseguenze ben più serie tenuto conto che lungo quella strada risiedono soprattutto anziani ed è attraversata quotidianamente da amanti della passeggiata. Da anni i residenti ed in modo particolare l'ambientalista Felice Vitillo ha denunciato a chi di competenza la pericolosità di questa strada, dovuta alla presenza di grotte sotterranee mai riempite.