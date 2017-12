Vuole diventare suora, stordita e rapita da padre e fratello Volevano trasferirla nel paese di origine in provincia di Avellino

Voleva farsi suora, ma la sua vocazione è stata maldigerita da suo padre e suo fratello che hanno provato a caricarla in auto a Milano per trasferirla nel suo paese di origine, in Irpinia. I due, padre e figlio, sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato di Milano e ora sono accusati di sequestro di persona. La donna, 25 anni, è stata messa al sicuro dai poliziotti della volante del Commissariato Comasina allertati da chiamate di soccorso al 113, in via Pantaleo a Milano. I due uomini, C.D.P. di 59 anni e N.D.P. di 28 anni, stavano tentando di caricarla a bordo, ma si sono visti interrotti dai poliziotti arrivati tempestivamente. Non volevano che la giovane donna diventasse suora: dopo averla stordita in casa con del sonnifero, con l'aiuto della madre di 52 anni, che è stata solo indagata, l'hanno trascinata fino all'auto ma la ragazza è riuscita a divincolarsi e ha richiamato l'attenzione dei passanti chiedendo aiuto La vicenda è quindi stata chiarita delle indagini dei poliziotti del Commissariato Comasina coordinati dal pm David Monti. L'arresto è stato convalidato nella mattinata di ieri.