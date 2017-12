Sposi da 60 anni: muoiono a poche ore di distanza a Natale La storia di Saverio e Rega e Annunziata Pipola commuove tutti in paese

Sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Marito e moglie uniti nella vita e nella morte. Dopo sessanta anni trascorsi fianco a fianco, se ne sono andati insieme. Avella piange la scomparsa di Saverio Rega e della sua adorata moglie Annunziata Pipola. Lui è scomparso alla vigilia di Natale, lei il giorno successivo.

Una vicenda che ha profondamente addolorato tutti in paese. Una storia, quella di Saverio e Annunziata, che ha lasciato senza parole tanti, anche perchè il doppio lutto che ha travolto la famiglia è accaduto nei giorni del Santo Natale, della festa. Il loro amore era così grande che quando Saverio l'ha lasciata per sempre, il cuore di Nunziatina non ha retto. I due 83enni sono così spirati nel giro di poche ore.